



Российские СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В ФСБ России заявили, что "совершивший теракт в отношении начальника войск РХБЗ задержан, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана", который был завербован украинскими спецслужбами.

"ФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г. р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И. А., 1970 г. р., и его помощник - майор Поликарпов И. В., 1983 г. р.", - приводит сообщение ЦОС агентство ТАСС.

По словам представителя ведомства, "исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова И. А. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в г. Днепр (Днепропетровск). После сигнала о выходе офицеров из подъезда он дистанционно привел СВУ в действие".

За теракт исполнителю обещали 100 тысяч доллларов и выезд на проживание в ЕС, утверждают в ФСБ.

Игорь Кириллов и его помощник погибли накануне, 17 декабря, в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката.

Во вторник украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что ликвидация российского генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных", - привела слова своего собеседника из спецслужб "Украинская правда".









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