Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8% - с 528,57 грн/МВт-ч до 686,23 грн/МВт-ч, передает ЭП.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора 19 декабря, сообщает Укринформ.

Кроме того, НКРЭКУ снизила тариф на диспетчерское управление на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-ч.

Энергорегулятор установил тариф на передачу э/э для "зеленой" металлургии в размере 359,55 грн/МВт*ч, что на 1,4% ниже действующего (сейчас 364,7 грн/МВт*ч).

"Впервые за последние четыре года тарифы на передачу учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей. Принятие этого тарифа точно обеспечит прекращение наращивания задолженности компании на рынке электрической энергии", - сказал временный руководитель Укрэнерго Алексей Брехт, чьи слова цитирует LIGA.net.

В то же время представители энергоемкой промышленности, принявшие участие в заседании НКРЭКУ, выступили категорически против повышения тарифа.

Заместитель председателя правления Марганецкого ГОКа Владимир Бондарь предупредил, что увеличение на 30% может сильно ударить по экономике страны. "Наше предприятие сейчас стоит. Мы планировали запускать в начале года, но с такими тарифы оно, видимо, не запустится", - сказал он.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак пояснила, что тариф на электроэнергию - это 30-35% в себестоимости продукции отрасли.

Было отмечено, что для добывающих предприятий тариф на электроэнергию - это один из важных факторов ведения бизнеса. Именно из-за тарифной политики, из-за роста тарифов на электроэнергию Завалловский графит остановился. Огромный завод с большими запасами остановил свою деятельность.

Напомним:

С 1 января 2024 года тариф на передачу составляет 528,57 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию - 104,57 грн/МВт-ч.

С 1 июня в Украине официально повысили тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он составляет 4,32 грн за кВт-ч независимо от объема потребления.