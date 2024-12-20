00:00 Приветствие зрителей и благодарность 🎙️
00:17 Зеленский не пустит Орбана 🚫
01:40 Станкевич о миротворчестве 🌍
03:32 Сценарии конфликтов и Путина 🌀
05:03 Путин фиксирует Стамбул 📜
06:13 Зеленский тянет время ⏳
10:13 Выборы под обстрелами 🎯
12:21 Порошенко запускает кампанию 🏟️
15:37 Трамп меняет Украину 🔄
17:19 Европа строит армию 💂
21:10 Сценарии в точке пересечения 🔗
23:51 Фронт диктует правила ⚔️
30:16 Выборы и неожиданные итоги 🗳️
31:47 Порошенко готовит реванш 🥊
32:46 Транзит и глобальный сценарий 🌐
35:13 Британские провокации 🇬🇧
38:59 Демографическая катастрофа 📉
44:05 Мобилизация усиливает конфликт 💣
45:03 Украинцы требуют мира 🕊️
46:30 Эскалация против Европы 🌍
48:12 Трампезация европейских элит 🏛️
50:18 Европа тонет в долгах 💸
51:05 Радиолюбители в эфире 📡
54:44 Возможный удар Кремля 🛑
57:48 Заключение: поиск компромисса 🎬