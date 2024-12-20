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Сьогодні, 12:00

Жужжалка СУДНОГО ДНЯ і ТИХА ПАНІКА: перемогти вже не вийде! - Станкевич

Категория: Новини / Авторська колонка


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00:00 Приветствие зрителей и благодарность 🎙️

00:17 Зеленский не пустит Орбана 🚫

01:40 Станкевич о миротворчестве 🌍 

03:32 Сценарии конфликтов и Путина 🌀

05:03 Путин фиксирует Стамбул 📜

 06:13 Зеленский тянет время ⏳

10:13 Выборы под обстрелами 🎯

12:21 Порошенко запускает кампанию 🏟️

15:37 Трамп меняет Украину 🔄

17:19 Европа строит армию 💂

21:10 Сценарии в точке пересечения 🔗

23:51 Фронт диктует правила ⚔️

30:16 Выборы и неожиданные итоги 🗳️

31:47 Порошенко готовит реванш 🥊

32:46 Транзит и глобальный сценарий 🌐 

35:13 Британские провокации 🇬🇧

38:59 Демографическая катастрофа 📉

 44:05 Мобилизация усиливает конфликт 💣

45:03 Украинцы требуют мира 🕊️

 46:30 Эскалация против Европы 🌍

 48:12 Трампезация европейских элит 🏛️

 50:18 Европа тонет в долгах 💸

 51:05 Радиолюбители в эфире 📡

 54:44 Возможный удар Кремля 🛑

 57:48 Заключение: поиск компромисса 🎬 




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