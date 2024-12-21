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Унаслідок російської атаки знищено склад "Сільпо" в Київській області

Категория: Новини / Події

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20 декабря в Бориспольском районе Киевской области российская атака беспилотников привела к уничтожению склада из замороженной продукцией, который принадлежал "Сильпо".

Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group на своей странице в Facebook. 

В результате масштабного пожара был потерян товар на сумму более 400 миллионов гривен.

Представители компании отметили, что сейчас работают над перенастройкой логистических процессов для обеспечения бесперебойной поставки продукции.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области уточнила, что возгорание произошло 20 декабря в 00:50 в складском помещении площадью 15 000 кв. м. Ликвидировать пожар удалось только через 15 часов. К тушению привлеклись 72 спасателя и 24 единицы техники.


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