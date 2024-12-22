Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, полагающихся главе государства. В интервью NBC он сообщил, что не будет получать президентскую зарплату, составляющую 400 тысяч долларов в год, а также откажется от пожизненной пенсии.

«Я не приму ни цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов», — подчеркнул Трамп.

В интервью NBC Трамп заявил, что он может стать первым президентом США, не получавшим денег за работу — «за исключением, может быть, Джорджа Вашингтона».

Ранее, во время своей первой каденции, Трамп уже отказывался от президентской зарплаты, направляя средства на благотворительность и различные программы, включая охрану национальных парков.

Несмотря на такие шаги, Трамп остается одним из богатейших людей в США. По данным Forbes, его состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

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