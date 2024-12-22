



«Правило веры, образец кротости», - говорит Церковь о святителе Николае, архиепископе Мир Ликийских, Чудотворце и посвящает его памяти несколько дней в году. 19-го декабря мы вспоминаем преставление святителя Николая. В этот праздник митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил престольное торжество в Свято-Николаевском соборе Овидиополя в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия и духовенства благочиния.

17-го декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Варваринском храме Одессы в сослужении наместника Свято-Покровского Мариинского мужского монастыря архимандрита Мелетия и духовенства города.

15-го декабря митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Владыке Агафангелу сослужили митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, архиепископ Южненский Диодор, епископ Тарутинский Алипий, епископ Овидиопольский Анастасий и соборное духовенство. За богослужением в этот воскресный день читали отрывок из Евангелия от Луки, в котором говорится о том, как Иисус ответил книжнику о жизни вечной.

15-го декабря в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялось благотворительное мероприятие для многодетных семей священнослужителей Одесской епархии, которые прибыли из всех благочиний и разместились в монастырской гостинице. Открывая вечер, митрополит Агафангел отметил, что месяц декабрь был объявлен в епархии «Марафоном добра».

19-го декабря, в день памяти святителя и чудотворца Николая, викарий Одесской епархии епископ Тарутинский Алипий возглавил торжественное открытие «Резиденции святого Николая» при Николаевской часовне возле села Евгеньевка. Событие собрало множество жителей и гостей всех возрастов из разных уголков Тарутинского благочиния.

«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лк.13,24), - говорит Христос. Тесные врата - жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе, а широкие врата - жизнь по всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего себе отказа в чем-либо. Таким образом, врата в царствие - самостеснение. Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, противоположными страстным движениям сердца. Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповедь Господа: «не гневайтесь», и стесни тем сердце свое. Когда придут блудные движения, приведи на мысль запрещение даже и смотреть на кого-либо с вожделением, и стесни тем свою похоть. Когда захочется осудить, вспомни слово Господа, что этим ты делаешь Судью небесного неумолимым в отношении к себе, и стесни тем свою заносчивость. Так в отношении и ко всякому порочному движению. Собери против каждого из них изречения Божественного Писания и держи их в памяти. Как только выйдет из сердца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи его направленным против него изречением; или наперед обвяжи все свои желания и помышления Божественными словами и ходи в них: будешь, будто в узах. Но в этих узах - свобода, или свободный путь в Царствие Божие.