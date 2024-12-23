Двадцать четыре месяца назад миллионы наших соотечественников не сомневались, что полномасштабная война закончится уже в следующем 2023 году. Тогда эта вера была связана с анонсами будущего контрнаступления ВСУ, которое приравнивалось к разгрому вражеской армии и краху российского режима.

Сегодня Украина переживает частичное дежавю: многие из нас убеждены, что горячая фаза война завершится уже в следующем 2025-м. Только теперь эта вера связана с приходом Дональда Трампа в Белый дом и громкими обещаниями будущего американского президента.

Конечно, мало кто надеется, что гипотетический мир по-трамповски окажется действительно справедливым, и что после звонка из Вашингтона испуганный Путин вернет нам Донетчину, Луганщину и Крым.

Нет, чаще всего от Трампа ждут реализации пресловутого "корейского сценария" – замораживания военных действий без освобождения всех оккупированных территорий. Но в сегодняшней Украине этот сценарий уже не вызывает такого же безоговорочного отторжения, как пару лет назад.

Согласно опросам, проведенным американским институтом Gallup в августе и октябре 2024 года, около 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно быстрее договорилась о прекращении военных действий. Более половины респондентов из этой группы согласны с тем, что ради прекращения войны Украина должна смириться с определенными территориальными потерями. Причем логика подсказывает, что в реальности эта цифра может быть выше.

Что общего между украинскими сторонниками прекращения огня и американскими избирателями Трампа? И тех, и других социология выявляет с заметной погрешностью, поскольку и те, и другие зачастую не склонны к откровенности.

И в 2016-м, и в 2024-м предвыборные опросы существенно занижали популярность Трампа: часть его электората попросту стыдилась признаваться в том, что поддерживает эпатажного Дональда. А с точки зрения украинского обывателя, высказываться в поддержку "заморозки" не только стыдно, но и чревато неприятностями.

Если в недавнем прошлом такая позиция считалась откровенно предательской; если она до сих пор расходится с официальными месседжами Киева; если летом 2024-го на беседу в СБУ вызывали скандальную блогершу Настю Умку, призывавшую к прекращению войны любой ценой; то в ходе соцопросов трудно рассчитывать на поголовную искренность и честность респондентов.

Так или иначе, для многих украинцев становится приоритетом завершение горячей фазы войны – а не деоокупация всех наших территорий, захваченных агрессором. И для этой части общества Дональд Трамп выступает в роли Кирилла Буданова двухлетней давности: он дарит людям надежду. Надежду на то, что уже скоро все закончится. Что в украинском небе перестанут летать вражеские ракеты и "шахеды". Что на фронте перестанут погибать украинские солдаты. Что с улиц украинских городов исчезнут сотрудники ТЦК, а границы Украины будут открыты на выезд. Что мобилизованные мужья, отцы и сыновья наконец-то вернутся домой…

Два года назад победоносный характер будущего контрнаступления ВСУ стал аксиомой, которую в Украине практически не подвергали сомнению. Теперь аксиомой для значительной части украинцев рискует стать неизбежное умиротворение от Дональда Трампа, который "придет и порядок наведет".

Этому способствуют комментарии доморощенных экспертов, которые уже преподносят завершение войны в 2025-м как почти свершившийся факт. Этому способствует публичное обсуждение раскладов на гипотетических украинских выборах в будущем году. Этому способствует и реальная подготовка к выборам, которую на всякий случай начали некоторые политсилы.

А между тем вера в успех миротворца Трампа имеет под собой не больше оснований, чем вера в успех отечественного контрнаступления в 2023-м.

Допустим, сейчас американский president-elect действительно собирается заморозить российско-украинское противостояние и верит в такую возможность. Однако Дональд Трамп – не только не Господь Бог, но даже не товарищ Си Цзиньпин. У будущего президента США и его команды нет прямых рычагов влияния на Россию. А насколько действенными окажутся косвенные рычаги, сказать трудно.

Зато совершенно очевидно, что заморозка войны невозможна без согласия Кремля, который эту войну развязал. Прекратить боевые действия в Украине нереально, если не принудить к этому РФ, которая их начала.

Любые договоренности станут возможными лишь в том случае, если Москва перестанет требовать капитуляции Киева. Это зависит от того, как в Кремле будут оценивать собственные военные перспективы, российские потери и приобретения, ресурсы для дальнейшего ведения войны, возможные угрозы и риски для правящего режима и т. д. А влезть в голову к Путину не в состоянии ни Дональд Трамп, ни украинские обыватели, готовые поверить в Трампа.

К перспективам завершения горячей фазы войны в 2025-м можно относиться по-разному. За самим понятием "заморозка" могут скрываться различные варианты: от более или менее приемлемых для Киева до откровенно разрушительных. Но один из худших сценариев связан с массовой ложной надеждой.

Представим, что миллионы украинцев поверят в скорый конец войны, расслабятся и будут с нетерпением ждать возвращения к мирной жизни; а потом окажутся перед необходимостью воевать дальше – с новыми жертвами и потерями, с очередным затягиванием поясов, с почти неизбежным снижением мобилизационного возраста etc.

Для нас это чревато такой же масштабной фрустрацией, как и неудача разрекламированного украинского контрнаступления в 2023-м. Причем фрустрация может оказаться особенно опасной, если в народных глазах виновником непрекращения войны будет выглядеть не Путин и не Трамп, а Зеленский.

К сожалению, есть вероятность, что в случае провала трамповских мирных планов всех собак попытаются повесить именно на Украину – и не только в Москве, но и в Вашингтоне.

Таким образом, в ближайшие месяцы от украинского руководства потребуется максимально грамотная публичная коммуникация. Во-первых, нельзя просто так отнять у своих граждан надежду, которую им уже подарил иностранный лидер-популист. Во-вторых, нельзя допустить, чтобы эта надежда чрезмерно усилилась и переросла в уверенность и нетерпеливое ожидание. В-третьих, нужно не оказаться в роли козлов отпущения, если эта надежда не оправдается.

Ну а нашим соотечественникам, успевшим связать свои планы на ближайшее будущее с Дональдом Трампом и его обещаниями, можно посоветовать только одно. Лучший способ избежать болезненного разочарования в новом 2025 году – это не очаровываться на исходе 2024-го.





Михаил Дубинянский