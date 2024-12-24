



Интервью с Игорем Мосийчуком 00:00 Окружение под Курахово ⚔️ 00:59 Сырского могут заменить 🚨 01:59 Вторая попытка взять Херсон 🌉 07:00 Газовые сделки и интриги 🔥 08:51 Наступление на Рождество маловероятно 🎄 12:08 Газовые схемы Орбана 💰 16:19 Трамп и переговоры с Путиным 🤝 19:06 Однополые браки в Украине 🌈 20:46 Коррупция в бюджете Украины 💸 23:28 Выборы и новый парламент 🗳️ 25:50 Конституционная реформа Украины 📜 30:40 Зеленский и права человека 🕊️ 35:28 Прокурорский надзор нужен снова 🔍 38:20 Хакеры и госреестры 💻 41:50 Усик и сабля Мазепы 🗡️ 47:33 Усик критикуют за молчание 🤫 49:33 YouTube заблокирован в России ❌ 51:49 Пожелания с праздниками 🎁