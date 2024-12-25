Пока NASA продолжает искать признаки жизни на Марсе, рассекреченный документ ЦРУ утверждает, что следы существования марсианской цивилизации могли быть обнаружены еще 40 лет назад. В отчете под названием "Исследование Марса 22 мая 1984 года" говорится о применении астральной проекции для изучения далекой планеты. Как передает Фокус, об этом пишет Daily Mail.

Согласно документу, испытуемого, участвовавшего в эксперименте, перенесли на Марс с помощью техники астральной проекции. Это концепция, предполагающая возможность перемещения духа человека в пространстве и времени. Исследование предполагало "путешествие" примерно на миллион лет в прошлое.

Участник эксперимента сообщил о "пирамидообразных структурах", напоминающих древние египетские памятники, "длинной дороге" и "монументе". Более того, он описал высоких и худых существ в необычной одежде. По словам испытуемого, это были древние жители Марса, чья цивилизация находилась на грани вымирания из-за катастрофических изменений в окружающей среде.

"Они искали новое место для жизни, так как их планета быстро разрушалась", — говорилось в отчете.

По утверждению субъекта, марсиане использовали гигантские пирамиды как убежища от штормов.

Секретный проект "Звездные врата"

Эксперимент был частью программы "Звездные врата", созданной в 1977 году для исследования экстрасенсорных способностей, включая дистанционное видение, телепатию и психокинез.

Проект представлял собой тайное оружие США в холодной войне, направленное на разработку методов проникновения в сознание врагов.

Участники программы, называемые "удаленными зрителями", занимались поиском похищенных заложников, расследованием преступлений и даже сбором разведданных. Программа была официально закрыта в 1995 году.

Рассекреченный документ и общественное внимание

Документ, изначально засекреченный, стал доступен широкой публике в 2017 году и недавно снова привлек внимание пользователей сети. В нем подробно описаны координаты, указанные испытуемому, и результаты наблюдений. Однако многие детали остаются загадочными.

Критики документа указывают на отсутствие научных подтверждений и считают его частью фантастической программы, не принесшей реальных результатов. Тем не менее, этот случай продолжает вызывать интерес, предлагая интригующий взгляд на использование экстрасенсорных методов для изучения космоса.