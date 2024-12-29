Временно исполняющий обязанности компании Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что Молдова обеспечена газом до конца марта 2025 года.

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на заявление Чебана.

По его словам, Moldovagaz законтрактовал необходимые объемы газа, "которые полностью обеспечат все потребление правобережья до конца марта 2025 года".

Комментируя заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года, Чебан отметил, что Moldovagaz "приняла к сведению" это решение.

Он также напомнил, что с декабря 2022 года весь газ, поставляемый из России, передавали в приднестровский регион.

Ранее российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Стоит отметить, что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку "Газпром" – как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан – определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок. Кишинев не признает долг Тирасполя и не планирует его оплачивать.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".