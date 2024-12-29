Миллиардер и владелец Tesla Илон Маск в статье для издания Welt заявил, что Германия находится на грани «экономического и культурного краха». Самый богатый человек в мире считает, что только партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна спасти страну.

В своей статье Маск подчеркнул, что имеет право высказываться на эту тему, поскольку сделал значительные инвестиции в немецкую промышленность, включая, например, завод Tesla в Грюнхайде. Он перечислил пять ключевых сфер — экономику, миграцию, энергетику, культурную идентичность и инновации. Все они, по мнению Маска, срочно нуждаются в изменениях, которые может провести АдГ.

«“Альтернатива для Германии” — это последняя искра надежды для страны. Это партия, которая спасёт Германию от превращения в тень самой себя», — отметил Маск.

Эти заявления напугали глобальных спекулянтов, они же клиентела демпартии, по вине которых не утихает мировой кризис. Так главный редактор Welt Ян Филипп Бургард назвал идею Маска «фатально ошибочной», отметив, что программа АдГ с призывом к выходу Германии из ЕС — это угроза для страны.

К слову Великобритания «фатально ошибочной», идею Брексита не считает. Но свора глобалистов не утихает: Генеральный секретарь СвДП Марко Бушман также осудил Маска, заявив, что поддержка АдГ — это «экономическое и политическое самоубийство».

Маск не впервые оказывает влияние на немецкую политику. Ранее он призывал канцлера Олафа Шольца уйти в отставку, называя его «некомпетентным дураком». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил действия Маска и добавил, что вмешательство из-за границы угрожает демократии. В общем, ближайший год для Германии обещает быть веселым.