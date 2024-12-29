Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнёры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объёмов. Об этом пишет New York Times.

При этом крупнейшие демократии Европы не сумели нарастить должное производство оружия чтобы бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Киеву.

“Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине”, — отмечается в статье.

Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жёсткость в отношениях с союзниками.



