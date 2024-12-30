WIFI-7 НОЛОГИИ |

Вы слышали, что Bluetooth получил новую уже 6 версию? Что несет в себе обновление беспроводного стандарта? Какие новые фишки ждать в устройствах и когда? Эволюция это или революция? Разбираемся досконально и подробно!



СОДЕРЖАНИЕ:

00:00 Вступление

00:56 Bluetooth - что это и как?

04:08 Почему BT, а не Wi-Fi?

05:00 Рекламная интеграция

06:58 Bluetooth - это почти Wi-Fi?

10:08 Откуда название Bluetooth?

11:35 Bluetooth 6.0 - революция или эволюция?

14:28 Channel Sounding - главная инновация

16:49 А что еще нового в BT 6.0?

17:53 Нужен ли BT 6.0 вам?



