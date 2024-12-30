Автор: Валерий Истишев
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WIFI-7 НОЛОГИИ |
Вы слышали, что Bluetooth получил новую уже 6 версию? Что несет в себе обновление беспроводного стандарта? Какие новые фишки ждать в устройствах и когда? Эволюция это или революция? Разбираемся досконально и подробно!
СОДЕРЖАНИЕ:
00:00 Вступление
00:56 Bluetooth - что это и как?
04:08 Почему BT, а не Wi-Fi?
05:00 Рекламная интеграция
06:58 Bluetooth - это почти Wi-Fi?
10:08 Откуда название Bluetooth?
11:35 Bluetooth 6.0 - революция или эволюция?
14:28 Channel Sounding - главная инновация
16:49 А что еще нового в BT 6.0?
17:53 Нужен ли BT 6.0 вам?