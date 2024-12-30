 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Новий BLUETOOTH 6.0 - ТОЧНІСТЬ до СМ | ПОЯСНЯЄМО

Категория: Новини / Загадки, проекти, відкриття


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


WIFI-7 НОЛОГИИ | 

Вы слышали, что Bluetooth получил новую уже 6 версию? Что несет в себе обновление беспроводного стандарта? Какие новые фишки ждать в устройствах и когда? Эволюция это или революция? Разбираемся досконально и подробно! 

СОДЕРЖАНИЕ:

00:00 Вступление

00:56 Bluetooth - что это и как?

04:08 Почему BT, а не Wi-Fi?

05:00 Рекламная интеграция 

06:58 Bluetooth - это почти Wi-Fi? 

10:08 Откуда название Bluetooth? 

11:35 Bluetooth 6.0 - революция или эволюция?

14:28 Channel Sounding - главная инновация

16:49 А что еще нового в BT 6.0?

17:53 Нужен ли BT 6.0 вам? 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 