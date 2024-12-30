С января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти 1,1 млрд долларов. Как передает УНИАН, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "УкрАвтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 13 684 авто, а еще 36 541 - подержанными. На покупку новых электромобилей импортеры потратили 368 млн долларов. При этом таможенная стоимость подержанных электромобилей составила 730 млн долларов.

ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей: