Тариф на транспортировку природного газа увеличивается почти на 305%.

С 1 января 2025 года в Украине тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на заседание НКРЭКУ.

Так, с нового года тариф на транспортировку газа вырастет со 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубических метров, или почти на 305%. Такое решение объясняют прекращением транзита российского газа через украинскую ГТС.

"В 2024 году 85% дохода – это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% – это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается взвешенных решений", – сказал гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Он заверил, что Оператор ГТС со своей стороны принял все меры для снижения затрат. В частности, закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируют количество персонала и расходы.

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