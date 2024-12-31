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Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.
Среди платежей от Налоговой:
- 270,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 267,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн);
- 233,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 133,5 млрд грн — акцизный налог;
- 51,8 млрд грн — рентная плата.
В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 млрд грн.
Также в течение 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 453,6 млрд грн в виде грантовой международной помощи.
В целом, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.