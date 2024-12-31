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Учора, 18:00

Українці заплатили 1 трлн гривень податків у 2024 році

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

Среди платежей от Налоговой:

  • 270,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 267,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн);
  • 233,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 133,5 млрд грн — акцизный налог;
  • 51,8 млрд грн — рентная плата.

В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 млрд грн.

Также в течение 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 453,6 млрд грн в виде грантовой международной помощи.

В целом, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.


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