Поступления платежей в общий фонд государственного бюджета от Государственной налоговой службы составили более 1 трлн грн в 2024 году. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

Среди платежей от Налоговой:

270,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

267,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

133,5 млрд грн — акцизный налог;

51,8 млрд грн — рентная плата.

В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 млрд грн.

Также в течение 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 453,6 млрд грн в виде грантовой международной помощи.

В целом, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.





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