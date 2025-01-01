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Автомобіль протаранив натовп тих, хто святкував Новий рік у Новому Орлеані: загинули не менше 10 людей

Категория: Новини / Події

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Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал произошедшее «ужасным актом насилия» и призвал молиться за жертв и спасателей.

Не менее 10 людей погибли, около 30 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане.

Как сообщается, грузовик врезался в людей, которые отмечали Новый год. Бурбон-стрит - центральная улица Нового Орлеана, на которой расположены многочисленные бары и рестораны. По данным властей, предполагаемый преступник действовал умышленно. После наезда, выскочив из машины, водитель открыл огонь по людям. В официальном заявлении ФБР говорится, что произошедшее расследуется как теракт. В Бюро подтвердили гибель предполагаемого преступника. Сообщается также, что на месте трагедии были найдены многочисленные самодельные взрывные устройства.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал произошедшее «ужасным актом насилия» и призвал молиться за жертв и спасателей в своем посте в X..Ранее мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала произошедшее "террористической атакой", а глава местной полиции Энн Киркпатрик описала действия водителя как "несомненно умышленные". Она также добавила, что нападавший ранил двух сотрудников полиции, которые находятся в стабильном состоянии.


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