5 способов сэкономить на открытии бизнеса 💼





1️⃣ Понять, можете ли вы рассчитывать на поддержку государства: это гранты, субсидии, налоговые каникулы, региональные льготы. Важно правильно выбрать систему налогообложения, чтобы не переплачивать по налогам.





2️⃣ Пользоваться Авито: там есть шанс найти дешевую мебель для интерьера или частников, к примеру, в сфере грузоперевозок. Это будет дешевле, чем обращение в специализированную компанию.





3️⃣ Сохраните деньги на подключении оплаты: можно начать с сервиса Прием платежей от физлиц в СберБанке: договор заключается без визита в банк в интернет-банке СберБизнес за пять минут, и ваши клиенты получают возможность расплачиваться с вами любыми удобными способами: через мобильное приложение СберБанк Онлайн, банкоматы и терминалы и отделения банка. Комиссия у сервиса невысокая или можно переложить ее на самого покупателя.





4️⃣ Больше заниматься деятельностью самому: на начальном этапе многие задачи можно не передавать и не расходовать на зарплату. К тому же, например, работа за прилавком поможет вам лучше понять покупателей.





5️⃣ Если работник все же требуется, подумайте: можно ли привлечь специалиста на аутсорсинге или фрилансе, чтобы сохранить средства?





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