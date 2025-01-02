Прокачка остановилась утром 1 января, как и обещали Украина и Евросоюз. Теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС — через Турцию. В результате доля российского газа на ближайшем и самом доходном европейском рынке сократилась всего до 5%.

А еще в 2021 году, когда Кремль развязал газовую войну против ЕС, она составляла 45% и была основным источником доходов «Газпрома» и основным источником дешевого газа для Европы.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко и добавил, что таким образом Украина помогла Европе приблизиться к заявленной цели полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Кому от этого будет хуже

Кремль зарабатывал на поставках через Украину около 5 млрд долларов в год, Киев получал за транзит около 1 млрд, но значительную часть этих денег тратил на поддержание газопроводной системы в рабочем состоянии. Пятилетний контракт был подписан еще до войны, и за это время транзит сократился в 4 раза.

После российского вторжения в 2022 году «Нафтогаз» отказался принимать газ через один из двух газораспределительных пунктов, поскольку он попал под российскую оккупацию. А летом 2024 года второй пункт — «Суджа» перешел уже под контроль Украины после наступления в Курской области.

Однако «Газпром» не прекратил прокачку, что еще раз доказало Киеву и Евросоюзу, что поставки газа в Европу нужнее России, чем Украине. Это вскоре подтвердил и российский руководитель Владимир Путин.

«Это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто, — ругал Путин европейцев за стремление отказаться от дешевого российского газа. — Ну не хотят — не надо».

Евросоюз, со своей стороны, указывал на то, что Путин сам развязал газовую войну, и «Газпром» сокращал поставки под разными предлогами еще до вторжения в Украину. Поэтому ЕС поддерживал решение Киева не продлевать контракт на транзит.

«ЕС готовился к этому два года. Мы знаем, что Россия — ненадежный поставщик газа», — говорила в мае энергетический комиссар предыдущей Еврокомиссии Кадри Симсон.