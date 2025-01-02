Венский филармонический оркестр не нарушает традиций новогодних концертов почти сто лет. Выступление - 2025 прошло под руководством маэстро Мути.

Польки, вальсы, марши: Венский филармонический оркестр в Золотом зале Музикферайна дал бессменный новогодний концерт, продолжив незыблемую традицию начинать год на мажорной ноте. 2025-й ознаменован возвращением за дирижерский пульт Риккардо Мути, это седьмой новогодний сезон маэстро в Золотом зале. В репертуаре - подборка праздничных произведений, включая вальсы и польки семьи Штраусов с особым акцентом на творчестве Иоганна Штрауса II, родившегося ровно 200 лет назад.

На Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра впервые почти за 85 лет прозвучало произведение женщины-композитора - австрийки Констанцы Гейер. Билеты на мероприятие раскупаются за год, о благодаря телетрансляции концерт смогли посмотреть в 90 странах.