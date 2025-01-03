Граница Румынии и Венгрии составляет около 500 км, и контроль здесь отныне будет выборочным первые 6 месяцев. Что думают об открытии дверей Шенгена простые автомобилисты?

С 1 января Шенгенская зона открыла свои двери для Румынии и Болгарии. Если контроль на воздухе и по морю был снят еще в марте, то теперь проверок не будет и на сухопутных границах.

На следующий день после открытия Шенгена ситуация на венгерско-румынской границе отличается о той, что была еще до Рождества.

Поскольку в этот день в Румынии выходной, машин со стороны Венгрии было довольно мало, зато в другом направлении движение было более интенсивным, при этом водителям не нужно было останавливаться - лишь снижать скорость.

"Раньше, чтобы попасть в Шенген людям, которые работают вне страны, в среднем приходилось ждать минимум 3-4-5 часов ожидания.... Можете себе представить? Теперь люди могут провести это время со своей семьей (вместо того, чтобы ждать на границе)", — говорит один из водителей.

Есть и те, у кого пересечение границы Шенгена не вызывало негативных эмоций в прошлом. Житель города Орадя 15 лет проработал за границей, в Испании, а значит за его плечами большой опыт путешествий по Европе.

"Путешествуя по Европе, я много раз ездил в Испанию, пересекал страны, не осознавая, что попал из одной в другую, и теперь, надеюсь, буду делать то же самое здесь", — говорит он.

По его словам, время ожидания в очереди на границе не превышала 20-25 минут.

Рита Конья, Euronews:

— Несмотря на то, что шлагбаумы на пропускных пунктах, в том числе и в Надькереки, открыты со среды, практическая польза от расширения Шенгенской зоны будет ощутима только тогда, когда пассажиры смогут добираться до своих рабочих мест по другую сторону границы без остановок и ожидания, а также когда транспортировка товаров станет заметно быстрее

Источник