ЗЕ ГОЛОВНЕ ДОЖИТИ до 20-го числа! - Бондаренко. Ціна труби. Мобілізація із березня. Рейд до Білорусі

Категория: Новини / Авторська колонка

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12:00 Байден не дотянет до рекорда 🕰️

02:25 Путин и Трамп: встреча под вопросом 🌐

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