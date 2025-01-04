https://t.me/shelestlive Интервью с Костем Бондаренко https://t.me/kost1969
00:00 Зеленский выступает под диктовку 🎙️
02:25 Путин и Трамп: встреча под вопросом 🌐
04:09 Подтасовка опросов за деньги 💰
07:26 Зеленский тянет мобилизацию 🛑
12:00 Байден не дотянет до рекорда 🕰️
14:49 Кремль ждет хода Трампа 🧩
16:35 Зеленский на поклон к Трампу 🇺🇸
17:35 Южмаш под ударом Путина 🚀
18:49 Белоруссия в шаге от хаоса ⚡
21:38 Вторжение в Беларусь просчитано 🎯
24:47 Зеленский играет против Молдовы 🔥
26:40 Турция усиливается на фоне газа 💨
29:44 Украинцы ищут новый приют 🌍
31:11 Экономика Украины на соцвыплатах 📉
33:38 В Польше растет недовольство ⚖️
35:38 Волынская резня: карта на выборы 🗂️
37:23 Армия деморализована и разлагается 💔
41:06 Военная пропаганда теряет эффект 🎭
43:32 Сирия получает помощь от Киева 🌾
44:41 РФ в Сирии: игра на нервах 🎯
45:16 Зеленский готовит сценарий выборов 🗳️
48:06 Кремль требует легитимности Киева 🛡️
49:52 Давление на Зе: готовится отступление 🌀
51:47 Ермак строит власть под себя 🏛️
54:04 Холодная война уже близко ❄️ #шелест #костьбондаренко #бондаренко #газ #фицо #польша #тцк #мобилизация #зеленский #ермак #залужный #всу #лукашенко #беларусь #выборы #молдова #вольфович #гтс #опрос #кмис #украинцы #словакия #сирия #путин #украина #новости #новини #политика