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Сьогодні, 16:00

ЗЕ ГОЛОВНЕ ДОЖИТИ до 20-го числа! - Бондаренко. Ціна труби. Мобілізація із березня. Рейд до Білорусі

Категория: Новини / Авторська колонка


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https://t.me/shelestlive Интервью с Костем Бондаренко https://t.me/kost1969 

00:00 Зеленский выступает под диктовку 🎙️

02:25 Путин и Трамп: встреча под вопросом 🌐

04:09 Подтасовка опросов за деньги 💰 

07:26 Зеленский тянет мобилизацию 🛑

12:00 Байден не дотянет до рекорда 🕰️ 

14:49 Кремль ждет хода Трампа 🧩 

16:35 Зеленский на поклон к Трампу 🇺🇸 

17:35 Южмаш под ударом Путина 🚀 

18:49 Белоруссия в шаге от хаоса ⚡ 

21:38 Вторжение в Беларусь просчитано 🎯 

24:47 Зеленский играет против Молдовы 🔥 

26:40 Турция усиливается на фоне газа 💨 

29:44 Украинцы ищут новый приют 🌍 

31:11 Экономика Украины на соцвыплатах 📉 

33:38 В Польше растет недовольство ⚖️

35:38 Волынская резня: карта на выборы 🗂️ 

37:23 Армия деморализована и разлагается 💔 

41:06 Военная пропаганда теряет эффект 🎭

43:32 Сирия получает помощь от Киева 🌾

44:41 РФ в Сирии: игра на нервах 🎯 

45:16 Зеленский готовит сценарий выборов 🗳️

48:06 Кремль требует легитимности Киева 🛡️

49:52 Давление на Зе: готовится отступление 🌀 

51:47 Ермак строит власть под себя 🏛️

54:04 Холодная война уже близко ❄️ #шелест #костьбондаренко #бондаренко #газ #фицо #польша #тцк #мобилизация #зеленский #ермак #залужный #всу #лукашенко #беларусь #выборы #молдова #вольфович #гтс #опрос #кмис #украинцы #словакия #сирия #путин #украина #новости #новини #политика    




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