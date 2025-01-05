Национальный банк Украины отчитался о сокращении объема частных денежных переводов в Украину за 11 месяцев прошлого года на 15%: в январе-ноябре 2024-го поступило только $8,8 млрд против $10,3 млрд за аналогичный период 2023-го.

В своих данных НБУ выделил такой фактор ухудшения этой статистики, как уменьшение на 27,5% чистой оплаты труда граждан Украины за границей — с $6,86 млрд грн до $4,97 млрд. Более детальных зарплатных данных регулятор не привел. Но назвал каналы поступления в Украину денег из-за границы:

официальные каналы (переводы через корреспондентские счета банков, международные платежные системы) — $4,97 млрд (56,8% всего объема);

неофициальные каналы — $3,79 млрд грн (43,2%).

Поступившие за 11 месяцев 2024 года $8,8 млрд — это на 23,4% меньше заграничных переводов в начале большой войны ($11,4 млрд), то есть за 11 месяцев 2022 года. А если брать доверенные годы, то спад ещё больше — в 2021 году переводы составили $14 млрд.





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