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Рейтинг Bloomberg Billionaires Index содержит имена 500 людей с наибольшим капиталом. На первом месте расположился американский Илон Маск с состоянием 415 млрд долларов по состоянию на 3 января 2025 года (цифры обновляются ежедневно, в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке). Лишь один украинский олигарх оказался в рейтинге — Ринат Ахметов.
Правда, он почти последний в списке — на 496 месте с размером капитала 6,2 млрд долларов. За прошлый год, 2024-й, ему удалось обогатиться на 379 млн долларов. По данным Bloomberg, активы Ахметова распределяются так:
- денежные средства — 2,08 млрд долларов;
- Метинвест — 1,2 млрд долларов;
- ДТЭК — 1,42 млрд долларов;
- ПУМБ — 253 млн долларов;
- Esta Grоup — 60,5 млн долларов;
- HarvEast — 43 млн долларов;
- недвижимость — 442 млн долларов;
- Укртелеком — 96 млн долларов;
- ФК “Шахтер” — 253 млн долларов;
- Лемтранс Групп — 104 млн долларов;
- UMG Investmets — 250 млн долларов.