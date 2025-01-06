Рейтинг Bloomberg Billionaires Index содержит имена 500 людей с наибольшим капиталом. На первом месте расположился американский Илон Маск с состоянием 415 млрд долларов по состоянию на 3 января 2025 года (цифры обновляются ежедневно, в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке). Лишь один украинский олигарх оказался в рейтинге — Ринат Ахметов.

Правда, он почти последний в списке — на 496 месте с размером капитала 6,2 млрд долларов. За прошлый год, 2024-й, ему удалось обогатиться на 379 млн долларов. По данным Bloomberg, активы Ахметова распределяются так:

денежные средства — 2,08 млрд долларов;

Метинвест — 1,2 млрд долларов;

ДТЭК — 1,42 млрд долларов;

ПУМБ — 253 млн долларов;

Esta Grоup — 60,5 млн долларов;

HarvEast — 43 млн долларов;

недвижимость — 442 млн долларов;

Укртелеком — 96 млн долларов;

ФК “Шахтер” — 253 млн долларов;

Лемтранс Групп — 104 млн долларов;

UMG Investmets — 250 млн долларов.

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