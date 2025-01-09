Король Дании Фредерик X в конце прошлого года распорядился изменить королевский герб – один из государственных символов Дании. В новой версии герба большее внимание уделяется символам автономных регионов Датского королевства – Фарерских островов и Гренландии.

Как отмечает обратившая внимание на случившееся британская газета The Guardian, герб был изменён на фоне высказываний избранного президента США Дональда Трампа о желании "купить" Гренландию. Самый большой в мире остров, по мнению Трампа, крайне важен для обеспечения безопасности США. Власти Дании неоднократно заявляли, что не откажутся от суверенитета над Гренландией.

У Дании есть государственный (национальный) герб с изображением трёх львов и более сложный по своей структуре королевский герб. Королевский герб за последние 200 лет меняется уже в четвёртый раз. Однако впервые за последние 500 лет с него были убраны изображения трёх корон – символа Кальмарской унии Дании, Норвегии и Швеции, существовавшей в XIV–XVI веках. Как пишет The Guardian, цитируя короля Фредерика X, короны были удалены, "поскольку они больше не актуальны". В то же время новый дизайн герба "укрепляет значимость содружества", подчёркивая роль автономных регионов.

Гербы Гренландии и Фарерских островов – белый медведь и баран – были и на предыдущей версии датского королевского герба, однако были изображены вместе на одном из полей геральдического щита. Теперь же белого медведя и барана увеличили и переместили на второе и третье поля, символы Дании и Южной Ютландии оказались на первом и четвертом полях.

Историки и политологи, которых цитирует The Guardian, называют решение убрать с герба три короны (национальный символ Швеции, право использовать который, однако, имела и Датская корона) сенсацией и связывают решение короля с высказанными Трампом притязаниями на Гренландию. В своём новогоднем обращении датский король также уделил большое внимание единству королевства.

В то же время премьер-министр автономной Гренландии, населённой главным образом коренными жителями – инуитами, Муте Эгеде в своём новогоднем выступлении высказался за независимость острова.

Старший сын избранного президента Дональд Трамп – младший планирует в ближайшее время посетить столицу Гренландии Нуук с однодневным визитом. У него не будет контактов "ни с какими правительственными чиновниками или политиками", отмечает "Настоящее Время". Трамп-старший в своей соцсети Truth прокомментировал поездку сына, вновь заявив о готовности принять Гренландию под эгиду США и закончив свой пост лозунгом "Сделаем Гренландию снова великой".

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