Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию предшественника Джо Байдена в некомпетентности, спровоцировавшей Россию на нападение. Республиканец заявил, что его команда "знает, что делает, и все это закончится".

Новоизбранный 47-й президент США Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что она своими решениями и действиями спровоцировала войну в Украине. По словам Трампа, Россия решилась на полномасштабную атаку после вывода американских войск из Афганистана. Также он сказал, что надеется завершить войну за полгода. Такие заявления политик сделал во время выступления с речью вечером 7 января.

Трамп обвинил администрацию Байдена в войне РФ против Украины. На видео с 31:10.

"Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", — сказал в речи новоизбранный президент Соединенных штатов.

По его мнению, Москву спровоцировал на атаку "ужасный выход" с территории Афганистана американских войск.

Дональд Трамп также сказал, что считает возможным остановить войну в Украине за полгода.

"Надеюсь, что за шесть месяцев это удастся", — заявил он.

Кроме того, 47-й президент заявил, что "понимает чувства России", которая выступает категорически против вступления Украины в НАТО.

Напомним, 7 января агентство Reuters сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа по мирным переговорам, генерал-лейтенант Кит Келлог отменил визит в Украину, который мог быть первым контактом с украинским правительством для обсуждения вопроса завершения войны.

Также на своей странице в Truth Social Трамп обосновал выгоды от объединения Гренландии с США. Он заявил, что Соединенные штаты защитят остров от "очень плохого внешнего мира".





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