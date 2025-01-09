Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину префектом крупного ватиканского ведомства. Итальянская монахиня Симона Брамбилла (Simona Brambilla) возглавила департамент, курирующий религиозные ордена Католической церкви.

Назначение стало важным шагом в стремлении Франциска предоставить женщинам больше руководящих ролей в управлении церковью. Хотя женщины уже занимали должности заместителей руководителей в некоторых ватиканских структурах, впервые в истории женщина стала префектом дикастерии (ведомства) Римской курии – центрального управляющего органа Католической церкви.

Дикастерия по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни – одно из ключевых ведомств Ватикана. Оно отвечает за деятельность религиозных орденов, таких как иезуиты, францисканцы и сестры милосердия, а также небольших новых движений.

Брамбилла будет курировать около 600 тысяч монахинь и 129 тысяч священников, входящих в религиозные ордена.

Одной из главных задач нового префекта станет преодоление тенденции к сокращению числа монахинь во всем мире. По данным Ватикана, их число уменьшилось с 750 тысяч в 2010 году до 600 тысяч в 2024 году.

Хотя Брамбилла стала первой женщиной на этом посту, Франциск одновременно назначил кардинала Анхеля Фернандеса Артиме ее соруководителем или «пропрефектом». Вероятно, решение папы связано с тем, что глава дикастерии должен иметь возможность служить мессу и совершать таинства, а это могут делать только мужчины.

По мнению экспертов, это компромиссный шаг, отражающий желание Папы двигаться к большему вовлечению женщин в управление церковью, но в рамках существующих канонических ограничений.

59-летняя Брамбилла занимала должность заместителя руководителя департамента религиозных орденов с 2023 года.

Ее назначение стало возможным благодаря реформе 2022 года, инициированной Франциском, которая позволила мирянам, включая женщин, возглавлять дикастерии Римской курии и становиться префектами.

Хотя Франциск сохранил запрет на рукоположение женщин-священников, он продолжает демонстрировать, что женщины могут занимать руководящие посты в церковной иерархии. Тем не менее многие католички по-прежнему выражают недовольство ограничениями, оставляющими священство исключительно за мужчинами.





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