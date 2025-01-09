Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти, сообщили власти. Лесные пожары, тем временем, добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, передает Би-Би-Си.

«Ранее сегодня мы сообщали о двух погибших. К сожалению, число погибших выросло до пяти», — сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По его словам, пожары пока не локализованы, и число жертв может увеличиться. Ситуацию усугубляет сильный ветер и сухая погода.

Власти говорят, что в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, а в зоне эвакуации проживают 150 тысяч человек.

Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, там огонь уничтожил не менее тысячи строений.

Пожары в районе Малибу

В Малибу на западе округа Лос-Анджелес находится множество домов знаменитостей.

В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.

Позднее сама Хилтон подтвердила это.

«Сердце разбито, не передать словами.💔 Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто никогда не должен испытывать.😢 Этот дом был местом, с которым связано так много драгоценных воспоминаний», — написала она в инстаграме.

Американские СМИ также пишут о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров.

На пресс-конференции в ночь на четверг власти сообщили, что еще один пожар вспыхнул в районе Голливудских холмов — одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, где находится знаменитый знак Голливуда.

Один из жителей этого района рассказал CNN, что эвакуировался еще до того, как на телефоны пришло уведомление, и отправился к своему другу. Ситуацию на месте он назвал хаотичной.

«На дорогах стоят пожарные и полицейские машины, а также люди, которые пытаются уехать», — сказал он.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что в Голливуд направлены дополнительные силы полиции.

«Мы направляем сотрудников полиции Лос-Анджелеса в Голливуд, чтобы помочь облегчить эвакуацию. Мы срочно работаем над тем, чтобы перекрыть дороги, перенаправить движение и расширить доступ для машин LAFD [пожарные]», — написала она в соцсетях.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного стихийного бедствия в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

«В соответствии с распоряжением президента федеральное финансирование предоставляется пострадавшим жителям округа Лос-Анджелес. Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, льготные кредиты на покрытие убытков в случае с незастрахованным имуществом и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении Белого дома.

Байден также отложил предстоящий визит в Италию, чтобы сосредоточиться на оказании помощи в связи с пожарами.



