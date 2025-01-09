В Одессе вновь зарегистрирован температурный рекорд - аномальное для января повышение температуры зафиксировано в среду, 8 января. Как передает УНИАН, об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Говорится, что 8 января в Одессе второй день подряд зафиксирован температурный рекорд, который составил +13,2°С. По данным синоптиков, предыдущее экстремальное значение, которое продержалось в лидерах 77 лет, было зарегистрировано 8 января 1948 года и составило +12,3°C.

Согласно карте, которую обнародовали в гидрометеорологическом центре, на юге Одесской области было еще теплее. В частности, в Измаиле "градусник показал" - 17,4°С, в Вилково - 16,2°С, в Сарате - 16°С, в Болграде - 15,1°С.

Аномальное тепло в Украине

Напомним, 7 января в Одессе официально зарегистрирован температурный рекорд - +11,1°С. Такое экстремальное повышение температуры зафиксировано впервые за 37 лет. Предыдущее экстремальное значение, которое составило +10,7°С, было зафиксировано в январе 1988 года.

По данным синоптиков, потепление, которое в последние дни охватило Украину, уже подходит к концу. Прогнозируется, что уже на выходных температура снова снизится. Согласно прогнозу, сегодня в Киеве будет +3...+5 градусов, а 10 числа в столице потеплеет до +7 градусов, но 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает.