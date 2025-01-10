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Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, не соответствует действительности.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Согласно сообщению, такой фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графики" пользователей направляют к Telegram-боту.
На фото, которое разместило ЦПД, видно, что неизвестные в ложном сообщении использовали скриншот несуществующей новости на Экономической правде.