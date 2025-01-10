Верховный суд постановил, что предоставление услуг кальяна в ресторанах в любом виде является незаконным.

Об этом говорится в сообщении суда и его решении от 20 декабря 2024 года. Как пишет ЭП, об этом сообщает LIGA.net.

Дело касалось иска ООО "Эндорфин" против Госпродпотребслужбы, которая наложила на заведение штрафы за предоставление услуг по приготовлению кальяна.

Изначально суды первой и апелляционной инстанций поддержали иск заведения. Впрочем, Верховный суд отменил их решения и постановил, что предоставление услуг по приготовлению кальяна считается стимулированием продажи табачных изделий.

До 2022 года запрет табачных изделий в ресторанах касался только "курения" (процесса сгорания табака), но с 11 июля 2022 года запрет расширен на "употребление и использование". Это закрыло юридический пробел относительно альтернативных способов потребления табака. Табак для кальяна подпадает под действие запретов в заведениях ресторанного бизнеса, как и обычный табак.

Запрет является абсолютным, распространяется на все помещения ресторанов и не имеет исключений.

За нарушение предусмотрены финансовые санкции в размере 30 тыс. грн, а за повторное нарушение в течение года - 50 тыс. грн. В конкретно этом деле на ООО "Эндорфин" наложили штраф 120 тыс. грн.

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