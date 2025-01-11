Гренландия может стоить 50 миллиардов долларов — это двадцатая часть годовых расходов США на оборону. К таким выводам пришел британский The Economist.

За основу расчета эксперты издания взяли годовой ВВП острова (3 миллиарда долларов в 2021 году, что в 7 тысяч раз меньше американского), количество населения (56 000 человек), его занятость, средние поступления с острова в американский бюджет в виде налогов и другие факторы.

“Если убрать государственный сектор и предположить, что долгосрочный рост в Гренландии продолжится, а федеральное правительство Америки будет получать 16% ВВП в виде налогов (в среднем по стране), к тому же учитывая использование доходности 30-летних казначейских облигаций США, получаем оценку в 50 миллиардов долларов. Наша грубая оценка потока будущих налогов составляет около 1 миллиона долларов на каждого жителя. Учитывая богатство и важность территории, США, вероятно, могли бы сделать каждого жителя Гренландии мультимиллионером и при этом получить огромную выгоду от покупки”, — говорится в статье.

The Economist призвал Дональда Трампа отказаться от угроз применения силы и предложить выгодную сделку по покупке Гренландии. Причем предложить не Дании (так как это стало бы, по мнению журнала, проявлением колониализма), а населению острова.

“Положить немного красного мяса перед белым медведем”, — образно выразилось издание.

После чего следует провести референдум об этой сделке и о дальнейшей судьбе Гренландии среди ее жителей.

По оценке The Economist, покупка Гренландии для США была бы выгодна.

“Остров расположен между Америкой и Россией в части света, которая становится все более судоходной по мере таяния арктических льдов. Кроме того, Гренландия обладает огромными ресурсами. Известно о доказанных запасах 43 из 50 минералов, признанных правительством Америки критически важными, включая, вероятно, крупнейшие за пределами Китая месторождения редкоземельных металлов. Они имеют решающее значение для военного снаряжения и оборудования для зеленой энергетики. Скважины у побережья Гренландии могут дать 52 миллиарда баррелей нефти, что составляет около 3% мировых доказанных запасов. Ресурсы Гренландии остаются относительно неосвоенными из-за сложности ведения работ в суровых и отдаленных районах. 4/5 острова покрыто льдом. Однако по мере потепления климата полезные ископаемые становятся все более доступными и ценными. Уже сейчас на острове наблюдается, возможно, самая большая в истории ресурсная лихорадка в расчете на одного человека. Компании ведут бурение примерно на 170 участках, в то время как 10 лет назад их было 12”, — написало издание.







