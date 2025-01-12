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Сьогодні, 12:00

Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Официальный курс доллара не изменится за выходные: в понедельник 13 января иностранная валюта будет стоить 42,28 грн. 

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 13 января. 

В свою очередь, курс евро вырастет на 2 копейки. 

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне: 

1 доллар США - 42,28 грн (42,28 грн по состоянию на 10 января);

1 евро - 43,57 грн (43,55 грн по состоянию на 10 января).

Напомним:

По состоянию на 10 января, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 5 копеек, евро на 13 копеек.


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