Официальный курс доллара не изменится за выходные: в понедельник 13 января иностранная валюта будет стоить 42,28 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 13 января.

В свою очередь, курс евро вырастет на 2 копейки.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 42,28 грн (42,28 грн по состоянию на 10 января);

1 евро - 43,57 грн (43,55 грн по состоянию на 10 января).

Напомним:

По состоянию на 10 января, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 5 копеек, евро на 13 копеек.





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