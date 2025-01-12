



Законодательство о мобилизации изменилось - Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект 12093. СМИ его подают под соусом "скидка на штраф ТЦК". При этом они часто забывают упомянуть о том, что человек должен признать свою вину, отказаться от права на защиту и только после этого он получит возможность оплатить 50% штрафа ТЦК. Но закон 12093 содержит иные изменения, о которых многие молчат: он разрешает заочные штрафы ТЦК. Да, теперь человека смогут привлечь к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, за нарушение законодательство о мобилизации (неявка по повестке, не обновил данные), без его участия в рассмотрении дела. Подробнее об этом рассказывает адвокат по мобилизации. Штраф ТЦК получат все мужчины? Закон 12093