Великобритании следует отправить в Украину военнослужащих-миротворцев после завершения военных действий, заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс (2023-2024 гг.) и Гэвин Уильямсон (2017-2019 гг.) в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах можно было бы, несомненно, приветствовать, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - сказал Шэппс. По его словам, Великобритания была в авангарде поддержки Украины "против варварского и незаконного вторжения Путина", и теперь Лондон должен помочь Киеву получить членство в НАТО. "Что-либо меньшее стало бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы, как утверждается, отстаиваем", - подчеркнул экс-министр обороны.

Со своей стороны Уильямсон отметил, что укрепление мира и безопасности Украины "потребует реальных, физических усилий", поэтому он поддерживает отправку войск в эту страну. По его словам, крайне важно, чтобы в будущем "безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или таким странам, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры".

Зеленский: Миротворцы как инструмент принуждения РФ к миру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранного военного контингента в стране станет "одним из лучших инструментов" принуждения России к миру. "Давайте будем практичнее, чтобы сделать это возможным. И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", - сказал Зеленский на заседании Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии на прошлой неделе.

Впервые идею размещения западных военнослужащих в Украине в феврале 2024 года озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого европейские страны стали обсуждать возможность такого шага в случае остановки военных действий для мониторинга режима прекращения огня. Интерес к подобному решению проявляет и избранный президент США Дональд Трамп, писала Wall Street Journal. При этом на встрече с Зеленским и Макроном в Париже Трамп подчеркнул, что армия США не будет участвовать в миротворческой миссии, так как, по его мнению, главная роль в защите Украины должна принадлежать Европе.

Позднее стало известно, что европейские государства ведут конкретные переговоры об отправке военного контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией. Согласно источникам Reuters, минимальная численность такой миссии может составить 40 тысяч солдат из пяти-восьми стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу. При этом в европейских службах безопасности считают, что для защиты Украины от повторной российской агрессии потребуется до 100 тысяч военных.

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