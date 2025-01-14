Группа республиканцев в Палате представителей США подготовила законопроект, который должен предоставить юридические полномочия для покупки Гренландии Дональду Трампу, который об этом не раз говорил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Республиканец от штата Теннесси Энди Оглс вместе с 10 однопартийцами предложили законопроект под названием "Вернем Гренландии величие" (Make Greenland Great Again Act).

Он предусматривает, что действующий президент США сможет сразу после инаугурации начать переговоры с Данией о покупке Гренландии, а после заключения соглашения – сообщить об этом Конгрессу (как распорядителю бюджетных средств).

"Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу добиться успеха в интересах американского народа", – пояснил Оглс в интервью Fox News.

Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

Хотя на прошлой неделе Трамп не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в воскресенье на телеканале Fox News, отверг возможность использования военной силы.

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