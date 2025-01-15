Українські блогери почали скаржитися на блокування через рекламу азартних ігор

КРАІЛ спільно з компанією Meta заблокували 95 рекламних оголошень з рекламою онлайн-казино і три акаунти блогерів. Така практика ведеться вже давно. Реклама нелегальних онлайн-казино стала серйозною проблемою для українського суспільства. На просторах Інстаграма можна зустріти масу сторінок із рекламою нелегальних гральних компаній. Моніторинг проводять щотижня, і комісія з регулювання азартних ігор на цьому не зупиниться.

Що відомо про блокування

Представники комісії з регулювання азартних ігор не розголошують імена блогерів, які отримали блокування. Відомо тільки те, що всі вже отримали попередження і повторне порушення може спричинити за собою кримінальну відповідальність.

Нова політика у сфері регулювання азартних ігор зараз поширюється на багато соціальних мереж. Нові поправки до Закону про азартні ігри України тепер вимагають суворих покарань за порушення. Якщо блогер рекламує нелегальне казино, то на нього чекають жорсткі санкції, аж до блокування всіх акаунтів на різних платформах. У разі повторного порушення можливе і притягнення до відповідальності.

В умовах, коли блогери більше не можуть рекламувати казино, оператори почали самостійно просувати свої послуги. Одним із перевірених часом інструментів є промокоди, які давно використовуються для залучення нових клієнтів. Так, наприклад, чинить Mostbet. Промокоди дають змогу отримати доступ до ексклюзивних бонусів і привілеїв. Отримати актуальний промокод можна на сайті promocodemostbet.com Україна. Код, отриманий тут, можна відразу використовувати під час реєстрації на сайті Mostbet, щоб активувати всі доступні бонуси.

Співпраця з Meta Platforms

За останній час у співпраці з цією компанією було виявлено 95 реклам із нелегальними азартними іграми. Також було заблоковано 3 акаунти, які займалися поширенням цієї реклами. Зараз заборонено рекламувати онлайн-казино, які працюють без ліцензії. Якщо блогер рекламує ліцензійний гральний заклад, то в пості або відео має бути номер ліцензії та інформація про негативні наслідки, до яких може призвести захоплення азартними іграми.

Багато відомих блогерів продовжують ігнорувати нові поправки до законів. На їхніх сторінках практично щодня з'являються рекламні пости, в яких вони радять переходити за посиланнями до нелегальних постачальників азартних ігор.

Боротьба з ігроманією

В Україні було створено спеціальний реєстр ігроманів, куди вноситься інформація про всіх залежних. Для того щоб такі люди не брали кредити і не збільшували свої борги, тепер банки і МФО перевірятимуть інформацію за базами ігроманів. Якщо людина перебуває в такому реєстрі, то їй одразу відмовлятимуть у видачі грошових коштів. Зараз українська влада активно веде боротьбу не тільки з нелегальними казино, а й намагається захистити суспільство від їхнього негативного впливу.