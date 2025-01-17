Искусственный интеллект (ИИ) уже изменил наш мир, но, по мнению историка и футуролога Юваля Ноя Харари, это лишь начало. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что в ближайшее десятилетие ИИ может стать главной движущей силой управления и контроля в мире. Однако этот процесс несет в себе не только перспективы, но и значительные угрозы.

❗️Главные риски, которые выделяет Харари:

1️⃣ "Бесполезный класс" людей. Автоматизация уничтожает миллионы профессий, и хотя появляются новые специальности, далеко не все смогут освоить их вовремя. Водители, кассиры, офисные сотрудники могут оказаться вытеснены технологиями, что приведет к появлению огромного социального разрыва.

2️⃣ Цифровое неравенство. Сегодня гонка искусственного интеллекта сосредоточена в США и Китае, что может оставить развивающиеся страны на обочине прогресса. Если контроль над данными будет сосредоточен в руках нескольких держав, это грозит цифровым колониализмом для остальных.

3️⃣ Власть алгоритмов. Мы уже доверяем ИИ выбирать для нас фильмы, книги и товары. Но что, если алгоритмы начнут решать, где нам жить, с кем строить отношения и кого нанимать на работу? Постепенная передача решений ИИ угрожает подорвать нашу свободу и самостоятельность.

4️⃣ Цифровая диктатура. Неравномерное распределение контроля над данными может привести к созданию тоталитарных режимов, основанных на технологиях. Харари описывает сценарий, где биометрические данные используются для абсолютного контроля над обществом, лишая людей даже внутренней свободы.

5️⃣ Утрата человечности. Технологии изменят не только нашу экономику, но и саму природу человека. Возможность искусственного создания людей и новых форм жизни грозит разрушением традиционных представлений о морали, сострадании и духовности.

💼 ИИ-бюрократы уже на подходе

По мнению Харари, в ближайшие годы миллионы ИИ-бюрократов начнут работать в банках, государственных структурах, корпорациях и университетах, принимая решения, которые напрямую повлияют на нашу жизнь. Эти виртуальные "чиновники" будут контролировать процессы, выдавать кредиты, утверждать заявки и даже оценивать кандидатуры для устройства на работу.

Илон Маск поддержал точку зрения Харари, подчеркнув масштабы надвигающихся изменений. "ИИ трансформирует всё, что мы знаем о мире," — заявил он, добавив, что скорость этих изменений станет для человечества серьезным вызовом.

🌍 Что делать?

Харари подчеркивает: глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества. Чтобы избежать катастроф, человечеству нужно научиться договариваться — не ради создания единого правительства, а ради защиты общих ценностей и принципов.

"В ситуации с глобальными угрозами неважно, кто победит. Если человечество не сможет объединиться, проиграют все," — заключает Харари.

И хотя сценарии футуролога звучат мрачно, выбор остается за нами. ИИ — это лишь инструмент. Каким он будет в будущем, зависит от того, какие решения мы примем сегодня.





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