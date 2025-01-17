Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. В меморандуме фонда говорится, что необходимо охранять следы первых посадок космических кораблей на поверхности Луны.

"Необходимо сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределы Земли, – заявила глава WMF Бенедикт де Монлор. – Это решающий момент в нашей общей истории".

Среди таких артефактов – первый след, оставленный на Луне человеком (отпечаток ботинка американского астронавта Нила Армстронга, высадившегося на Луне 20 июля 1969 года), мемориальная табличка на лунном грунте, посвящённая памяти погибших американских и советских астронавтов и космонавтов, лазерный диск с посланиями глав разных стран, который астронавт Базз Олдрин оставил на Луне, и многое другое. Всего сейчас на Луне более 90 мест, где побывали космические аппараты с Земли. По мнению WMF, они находятся под угрозой из-за возросшей космической активности человечества, и не сохраняются должным образом.

WMF составляет список памятников, находящихся под угрозой, ежегодно. В этот раз в него вошли 25 исторических мест, сохранности которых угрожают изменения климата, военные конфликты и массовый туризм. В их числе городская застройка Газы, Дом учителя в Киеве, исторические маяки в штате Мэн, США, капелла Сорбонны во Франции, монастыри долины Дрино в Албании и многие другие.

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