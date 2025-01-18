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Сьогодні, 20:00

ЄС та Мексика уклали торговельну угоду, оскільки Трамп загрожує митом

Категория: Новини / Політика

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Европейский Союз и Мексика договорились об обновленном соглашении о свободной торговле, хотя обе страны находятся под давлением новоизбранного президента Дональда Трампа, который угрожает им новым раундом пошлин.

Об этом пишет Bloomberg.

Соглашение имеет целью усилить как торговлю, так и экономическую безопасность путем уменьшения рисков в цепочках поставок, обеспечения устойчивого снабжения критически важного сырья и борьбы с изменением климата.

В 2023 году двусторонняя торговля товарами достигла 81,7 миллиарда евро (84 миллиарда долларов), тогда как в 2022 году объем торговли услугами составлял 22 миллиарда евро.

Трамп намерен перевернуть международные отношения, когда вступит в должность 20 января, угрожая начать торговые войны как с друзьями, так и с врагами.

Он неоднократно критиковал ЕС за его торговую практику и заявлял, что введет пошлины на его экспорт. Он также заявил, что введет 25% пошлины на товары из Мексики.

Соглашение, которое должно быть ратифицировано обеими сторонами, имеет целью расширить экспорт ЕС в таких сферах, как финансовые услуги и телекоммуникации, укрепить цепочку поставок критически важного сырья и предоставить отечественным компаниям доступ к государственным контрактам на равных условиях.

Она также снизит пошлины на агропродовольственные товары, такие как сыр, мясо птицы, свинина, макаронные изделия, яблоки и джемы, а также шоколад и вино.


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