Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Об этом он заявил в своем блоге на платформе X.

“Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. Получите свой $TRUMP прямо сейчас. Веселитесь!” — написал Трамп.

Логотипом “$TRUMP” послужил жест 47-го президента США с поднятой рукой. На постере с презентации монеты содержится фраза республиканца “Fight, fight, fight”, что в переводе значит “Борись, борись, борись”.

На сайте проекта криптовалюты говорится, что в первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP. За три года предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.

Как стало известно, новая криптовалюта работает на блокчейне Solana и меньше чем за день выросла на 11 843%.





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