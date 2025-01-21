Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны РФ против Украины разбогател на более 1 млн долларов, приобретя недвижимость на Киевщине и в Одессе, передает УНИАН.

Как сообщили в пресс-центре СБУ в Telegram, спецслужба при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил. Он же является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Следствием установлено, что чиновник с начала полномасштабного вторжения РФ значительно обогатился.

"Он приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - рассказали в СБУ.

В частности, в течение 2022-2024 годов мужчина приобрел в Обуховском районе Киевской области частный дом и два земельных участка, еще две квартиры в столице и квартиру в Одессе. Кроме того, психиатр обзавелся четырьмя элитными автомобилями - БМВ Х7 (2024 г. в.), БМВ Х7 и БМВ Х3 (обе 2022 г. в.) и БМВ Х5 (2023 г. в.). Также врач приобрел и другое имущество, детали о котором не разглашается.

Во время обысков следователи нашли у него 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора Украины в Facebook, фигурант также является начальником психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Среди активов - частный дом площадью 285,2 кв. м.