Коваленко Юрий – украинский живописец и график. Родился в 1931 голу в городке Прилуки, Черниговская обл. Учился в Одесском театрально-художественном училище. Окончил Ленинградский Институт театра, музыки и кинематографии. Затем вернулся в Одессу и 10 лет, до 1981 года преподавал в Одесском художественном училище. Юрий Коваленко, Участник многочисленных республиканских, областных и международных выставок.

Художественные критики считают, что заурядные сюжеты приобретают в произведениях художника возвышенную беззаботность и цветную ярмарочность, перевоплощаются в праздник. Юрий Андреевич использовал фольклорные мотивы, чтобы привнести в нашу жизнь радость, юмор, легкость и свободу бытия.

Журналист Евгений Голубовский в своих воспоминаниях называл Юрия Коваленко «приметой Одессы»: Сколько раз мы встречались на Пушкинской и Тираспольской - любимых улицах Юрия Коваленко. Идет мощно, быстро, весь погруженный в себя, но вдруг останавливается, оглядывается, замечает кого-то из друзей. И громко на всю улицу - «Привет!». Мне кажется, грохот его голоса до сих пор живет в нашем городе...

Умер Юрий Андреевич в 2004 году. Через некоторое время на фасаде дома по ул. Тираспольской, 24, где жил художник, ему была установлена мемориальная доска.

Его картины и скульптурные работы находятся в США, Канаде, Франции, Нидерландах, Швеции, Израиле, Германии.





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