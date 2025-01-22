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Учора, 20:00

Залишити Україну після відкриття кордонів хоче кожен четвертий чоловік і кожен третій молодий українець

Категория: Новини / Аналітика

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Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый четвертый мужчина (25%) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33%). Об этом свидетельствует опрос Фонда демократической инициативы им Илька Кучерива, (украинский негосударственный аналитический центр, расположен в Киеве).

Среди женщин, которые могут выехать и сейчас, показатель желающих уехать для смены постоянного места проживания ниже — 17%. Средний показатель по обоим полам получается 20,7%.

70% заявили, что не хотят уезжать на другое ПМЖ.

Больше всего хотят уехать жители восточной Украины, где идут самые активные боевые действия — 26,5%. Но и на западе показатель не сильно ниже — 23%.

Чаще всего люди мотивируют это “отсутствием возможностей для развития” (30,5%), “угрозой жизни в результате ведения боевых действий” (29%), “недостаточной социальной поддержкой со стороны государства” (29%), “желанием воссоединиться с родными” (26%), “желанием вывезти зависящих от респондента родных” (23%) и “невозможностью найти работу в соответствии с требованиями респондента” (21%).


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