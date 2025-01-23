Врач и предприниматель Винфрид Штёкер перевёл 1,5 млн евро на счёт «Альтернативы для Германии» (AfD) в качестве пожертвования для предвыборной кампании партии. «Это первое крупное пожертвование такого масштаба в истории партии», — заявил Карстен Хюттер, казначей AfD.

«В ближайшие дни поступят ещё средства, в том числе от других лиц», — добавил он.

Врач Винфрид Штёкер родом из саксонской Верхней Лужицы, он работал трансфузиологом, преподавал в университете Любека и в конце 1980-х годов основал компанию медицинской техники Euroimmun, которую продал в 2017 году примерно за 1,2 млрд евро. По данным журнала Manager-Magazin, его состояние оценивается в 300 млн евро.

Штёкер неоднократно становился объектом скандалов — например, когда резко критиковал миграционную политику Ангелы Меркель и призывал к её «свержению». По его мнению, беженцы «не имеют права обосновываться в Германии». Кроме того, он заявил, что продолжит использовать слово «негр».

Во время пандемии коронавируса Штёкер разработал вакцину, которую в 2021 году применил на нескольких сотнях человек без получения соответствующего разрешения. За эту акцию ему назначили штраф в размере 250 тысяч евро за «умышленное введение в оборот незарегистрированного лекарственного средства», что является нарушением закона о лекарственных препаратах.

Теперь Штёкер сделал крупное пожертвование AfD. По словам казначея Хюттера, предприниматель поставил условие, чтобы часть денег была использована исключительно для земельного отделения партии в Саксонии. В собственности Штёкера находятся несколько объектов недвижимости в Восточной Саксонии, включая знаменитый дом в стиле модерн в городе Гёрлиц.

Крупное пожертвование для AfD выделяется даже на фоне сумм, поступивших другим партиям. Согласно данным администрации Бундестага, партия Христианско-демократический союз получила 500 тысяч евро от предпринимателя из Зальцбурга Макса Михаэля Шлерета. Аналогичные суммы в 500 тысяч евро поступили на счёт Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии от австрийской IT-компании Bitpanda.





Источник