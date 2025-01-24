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Телеграм: https://t.me/s_stankevich 00:00 Трамп позиционирует себя миротворцем ✌️ 00:57 Назначения и первые шаги Трампа 🔥 03:07 Рождается новая глобальная эпоха 🌍 05:20 США, Россия, Китай обсуждают мир 🤝 06:57 Путин и Си укрепляют альянс 🛡️ 09:25 Москва готовится к давлению США ⚙️ 14:01 Торговля России под угрозой ⛽ 15:00 Полный запрет на нефть: риски 📉 16:01 Нефтяное эмбарго угрожает всем 🌐 17:52 Трамп может посетить Москву 🏛️ 21:00 Новый миропорядок через переговоры 🗺️ 22:42 Зеленский ставит условия Трампу 🕊️ 27:00 Зеленский требует "железный купол" 🛡️ 29:53 Демонстрация силы без реальных шагов 💪 31:43 США сокращают войска в Европе 🇺🇸 34:04 Европейская армия: путь к самостоятельности 🪖 37:53 Экономика России под давлением 💵 39:43 Война тормозит развитие России ⚙️ 42:01 Трамп не хочет втягиваться в войну 🚫 43:56 Россия требует нейтралитета Украины ⚖️ 46:50 США должны переубедить Зеленского 🗣️ 48:10 Новый миропорядок: большая тройка 🛡️ 55:30 Переучреждение Украины после войны 🔄Украины после войны 🔄



