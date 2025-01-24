Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить правительственные документы правительства, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди в 1963 году, его брата Роберта Кеннеди в 1968 году и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего в том же году, передает «Голос Америки».

«Все будет раскрыто», — заявил президент журналистам, подписывая указ в Овальном кабинете Белого дома.

В конце ноября, после своей победы на выборах, Дональд Трамп повторил предвыборное обещание опубликовать последние документы, связанные с убийством Джона Кеннеди и классифицированные как «совершенно секретные» и хранящиеся в Национальном архиве.

Официальная комиссия, расследовавшая убийство Джона Кеннеди, в 1964 году пришла к выводу, что Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, который одно время жил в Советском Союзе, действовал в одиночку. Однако убийство президента Кеннеди до сих пор вызывает множество спекуляций.

В декабре 2022 года Национальный архив опубликовал более 13 тысяч документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Однако администрация Джо Байдена заблокировала публикацию еще нескольких тысяч документов, сославшись на соображения национальной безопасности.

Брат Джона Кеннеди, Роберт Фрэнсис, занимал пост генерального прокурора США.

Он был убит в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года, будучи главным претендентом на победу на демократических праймериз на пост президента. Сенатор завершил выступление в отеле Ambassador, когда его застрелил палестинский иммигрант.

Лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года сторонником белой сегрегации в Мемфисе, штат Теннесси, куда он приехал поддержать бастующих мусорщиков.

Кроме того, в четверг Трамп подписал еще ряд указов, включая помилование для 23 участников протестов против абортов. Помилования были подписаны за день до ежегодного «Марша за жизнь», на который в Вашингтон собираются активисты, выступающие против абортов.

«23 человека были привлечены к ответственности. Их не должны были привлекать. Многие из них — пожилые люди. Их не должны были судить. Для меня большая честь подписать этот указ», - отметил Трамп, назвав «абсурдным» тот факт, что некоторые из осужденных до сих пор находятся в тюрьме.

В тот же день Дональд Трамп заявил, что его администрация подаст апелляцию на решение судьи, временно заблокировавшего указ об ограничении права на гражданство по рождению.

Ранее федеральный судья в Сиэтле заблокировал указ Трампа, ограничивший автоматическое получение гражданства по праву рождения, назвав его «явно неконституционным».

Также в четверг Дональд Трамп подписал меморандум с указанием подготовить план для предоставления федерального признания племени коренных американцев Лумби в Северной Каролине. Лумби признаны штатом Северная Каролина коренными американцами, однако им было отказано в полном федеральном признании.











