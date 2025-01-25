С 24 января учетная ставка НБУ выросла до 14,5%. Такое решение приняли для борьбы с высокой инфляцией, которая в 2024 году достигла 12%. Как передает Фокус, об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Нацбанк повысил учетную ставку, чтобы поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно снизить инфляцию, объясняют в пресс-центре. По оценкам специалистов института, благодаря этому решению и уменьшению ценового давления в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году — до цели 5%.

Кроме учетной ставки, НБУ повышает ставки по депозитным сертификатам овернайт (14,5%), трехмесячным депозитным сертификатам (17,0%) и кредитам рефинансирования (17,5%).

Глава центрального банка Андрей Пышный во время брифинга 23 января сказал, что НБУ повысил учетную ставку не в последний раз и "вероятно, продолжит ужесточение процентной политики на ближайших заседаниях правления по вопросам монетарной политики в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий".

Учетная ставка НБУ выросла до 14,5%: что говорят экономисты

Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отметил в комментарии "РБК-Украина", что такие меры показали свою эффективность в прошлые годы. По его убеждению, то, что ставка НБУ выросла до 14,5%, "выглядит оправданным" решением, учитывая прошлогодний рост цен.

В то же время эксперт отметил, что в этом вопросе значение имеют не только монетарные факторы.

"Прежде всего на инфляцию влияет подорожание потребительских товаров, в частности продуктов питания и овощей", — сказал Козак.

Другими важными факторами являются повышение заработных плат и проблемы с энергоснабжением из-за обстрелов Украины Россией.

По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалила, проблемой является то, что НБУ повысил ставку до 14,5% под влиянием двузначной инфляции в прошлом году. При таких условиях учетная ставка НБУ может не иметь значительного влияния на ситуацию.

"Мы сейчас имеем дело с инфляцией расходов, то есть цены растут из-за увеличения расходов. На это значительно влияет война, которая приводит к дополнительным расходам, связанным с ее последствиями. От восстановления бизнеса и зданий до проблем с поставками электрической энергии, что заставляет многие предприятия использовать генераторы или другие альтернативные источники энергии. В результате растут затраты на производство и обслуживание", — пояснил эксперт.

То, что Нацбанк повысил учетную ставку, может привести к замедлению экономического развития, сказал экономист Александр Савченко в комментарии УНН. Он отметил, что учетная ставка НБУ влияет на кредиты: ее повышение сделает их дороже и снижает спрос на них, а это приводит к сокращению экономической активности.