Далия Наим — 30-летняя женщина, которая воплотила свою мечту в жизнь и стала куклой Барби. Для этого она потратила тысячи долларов и перенесла 43 операции, однако люди вокруг называют ее «зомби».

Перевоплощение началось еще несколько лет назад, тогда Далия впервые увеличила губы и вставила грудные импланты. Дальше последовали еще десятки операций. Кропотливая и регулярная работа с косметологом привела к тому, что у девушки теперь большие кукольные губы.

С каждым новым преображением Далия приближалась к своему идеалу — кукле Барби. Она старается подражать культовому персонажу: светлые локоны, яркий кукольный макияж, вызывающие наряды. Очевидно, сама девушка вполне довольна своей внешностью.

Далия стала достаточно популярна в социальных сетях, у нее много подписчиков и поклонников. Некоторые поддерживают ее стремление идти к своей мечте, восхищаются внешностью и называют «прекрасной розой». На одном из видео девушка позирует со своим визажистом, который говорит ей: «Ты выглядишь так красиво, моя дорогая! Как Барби!» Но вместе с тем на девушку обрушился и хейт: некоторые комментаторы называют Далию «зомби».

Но женщина не намерена останавливаться, она планирует и дальше трансформировать свою внешность. Все предыдущие операции она делала в Австралии, однако теперь австралийские врачи ей отказывают в новых вмешательствах, так что девушка занята поиском хороших клиник в других странах.

Мы лишь надеемся, что Далия не навредит своему здоровью, продолжая прибегать к услугам хирургов и косметологов.





Источник