В Германии для повышения явки на досрочных выборах в Бундестаг (парламент) избирателям будут раздавать бесплатное пиво. Как передает Фокус, об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Власти города Дуйсбург на западе Германии приняли такое решение первыми. Мэр города Мартин Мюррак предложил необычную "премию за голос".

"Мы хотим что-то сделать с низкой явкой избирателей и укрепить демократию. На последних федеральных выборах в 2021 году явка избирателей в Дуйсбурге составила всего 68%, а по всей Германии — в среднем 76,6%, — сказал он.

Каждый житель Дуйсбурга, имеющий право голоса и не подавший заявку на голосование по почте, может прийти и проголосовать на федеральных выборах. Взамен ему дадут свежий бокал пива "König Pilsener".

"При необходимости мы можем получить пиво прямо с пивоварни. Также вам подадут безалкогольное пиво и напитки", — добавил Мюррак.

Похожая кампания имела место во время выборов в парламент Евросоюза в прошлом году, но только с безалкогольным пивом.